Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

RT на русском05:35

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Газета.Ru05:52

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

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РЕН ТВ05:02

Украина отказалась идти на компромиссы с совестью в ПАСЕ

News.ru05:21

Депутат Госдумы ответил на несогласие Украины с возвращением России в ПАСЕ

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