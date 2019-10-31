Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине. В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить на полуостров международные наблюдательные организации.

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Политика Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.

Шоу-бизнес Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Общество WhatsApp взломали для слежки за союзниками США Высокопоставленные государственные служащие стран-союзников США стали целью хакерской атаки на WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с внутренним расследованием компании.

Фигурное катание Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.

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Политика Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

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Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Экономика Акции «Газпрома» обновили исторический максимум Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.