Политика
RT на русскомВ Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине. В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить на полуостров международные наблюдательные организации.
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Политика
Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Здоровье
Национальный календарь прививок будет дополнен
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом
Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
Футбол
Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Экономика
Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых россиян
Обновленная система добровольных пенсионных накоплений коснется не только наемных работников, но и самозанятых граждан России.
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Общество
WhatsApp взломали для слежки за союзниками США
Высокопоставленные государственные служащие стран-союзников США стали целью хакерской атаки на WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с внутренним расследованием компании.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Футбол
Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть.
Фигурное катание
Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Космос
Скафандр с иголочки: как инновации помогут женщинам высадиться на Луне
Между полетом Юрия Гагарина и первым в истории выходом в открытый космос Алексея Леонова прошло четыре года.
Политика
Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Экономика
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Спорт
Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»
ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».