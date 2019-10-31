Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине. В заявлении комиссии Украина — НАТО говорится, что альянс осуждает наращивание Москвой военной мощи на полуострове и призывает пустить туда международные наблюдательные организации.

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

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