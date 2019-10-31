Политика
РИА НовостиВ Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине. В заявлении комиссии Украина — НАТО говорится, что альянс осуждает наращивание Москвой военной мощи на полуострове и призывает пустить туда международные наблюдательные организации.
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Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Экономика
Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году
Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.
Реальное время 13:38
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
Известия 08:54
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Фигурное катание
Алина Загитова представила новый показательный номер
Спорт день за днем 13:23
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Теннис
Эшли Барти стала полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Петру Квитову на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в Шэнчьжэне - 6/4, 6/2.
GoTennis.ru 08:10
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники
Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Слава труду (Бавлы) 05:10
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Культура
Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»
В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
RT на русском вчера в 14:56
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Футбол
«Ливерпуль» угрожает сняться с Кубка английской лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги.
Pravda.Ru 02:41
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Футбол
Месси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации
Сборная Аргентины огласила заявку на ноябрьские матчи. В состав команды вернется Лионель Месси.
Sport24.ru 12:32
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Soccer.ru вчера в 16:53
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме.
Коммерсантъ 08:44
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22