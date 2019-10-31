Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Читать в источнике
Комментировать564

Подробнее о событии

В Крыму ответили на призыв НАТО вернуть полуостров Украине

КП - Крым12:56

В Крыму ответили НАТО на призывы вернуть полуостров Украине

РИА Новости Крым12:39

Политолог назвал враждебным призыв НАТО передать контроль над Крымом

RT на русском10:54

В Совфеде ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

РИА Новости11:44

Крымский сенатор счел словоблудием призыв НАТО вернуть полуостров

Российская газета12:12

Украина и НАТО подтвердили позиции по Донбассу и Крыму

ТАСС08:40

НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым

Взгляд.ру07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
РБК 06:26
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Фигурное катание

Алена Савченко: «Я с удовольствием бы вернулась хоть сейчас»

Алена Савченко: «От соревнований получаешь нереальный прилив адреналина, а чувство борьбы буквально заводит твой организм и открывает в нем новые возможности»
БИЗНЕС Online 01:16
Происшествия

Дверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада

Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
News.ru 10:44
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Общество

Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн 04:08
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции

После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.
StarHit.ru 11:00
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Lenta.ru 11:48
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Экономика

Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб

Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
РБК 12:52
Происшествия

Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
АБН 00:31
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Авто

Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen

Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4959 и 5309 мм соответственно.
За рулем вчера в 10:01
Кино

Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны

Часть серий сняли зимой еще 2018 года, остальные летом. Еще ряд сцен будет досниматься в январе-феврале 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Армия и оружие

Российскими военными развернуты «Подсолнухи»

Inc-news.ru вчера в 07:53
Теннис

Бенчич вышла в полуфинал итогового турнира WTA и сыграет со Свитолиной

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу над представительницей Голландии Кики Бертенс на итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай).
REGNUM 10:50
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Как работают Яндекс.Новости?
Вступление Украины и Грузии в НАТОБольше новостей по теме
Главное