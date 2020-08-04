Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Интернет Google объявил о закрытии Play Music в октябре Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 347

Здоровье Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини». 1

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,7K

Технологии Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов. 24

Общество Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год. 250

Политика Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах). 411

Политика Особое мнение: Наталья Зубаревич Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.

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Происшествия Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького. 144

Происшествия Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — речь идет о хранящемся на складе грузе с 2,7 т нитрата аммония.