Политика

ЗаманаЗаманаЛукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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«Тяжело всем будет до Владивостока»: Александр Лукашенко сделал громкое заявление

PrimaMedia.ru08:19

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РБК09:08

Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии полыхать будет до Владивостока

Взгляд.ру06:45

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии

Lenta.ru07:02

Лукашенко заявил, что при попытке дестабилизации Белоруссии «до Владивостока будет тяжело»

Газета.Ru06:46

Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»

Московский Комсомолец08:05

Лукашенко пригрозил России. «Будет полыхать Владивостока»

URA.Ru06:44
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Интернет

Google объявил о закрытии Play Music в октябре

Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна 17:29
Происшествия

При взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения

В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана.
Коммерсантъ 15:08
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
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Происшествия

Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 17:02
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Здоровье

Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
1
Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Технологии

Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука

Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов.
iReactor 06:48
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Футбол

«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ

По итогам сезона премьер-лигу покинули "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", в элиту английского футбола вернулись "Лидс" и "Вест Бромвич".
РИА Новости 17:30
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Общество

Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода

Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год.
Народные новости вчера в 04:09
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
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Политика

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
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Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
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Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
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Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
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Общество

«Победа» отправила треть пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Около сотни вторых и младших пилотов авиакомпании «Победа» были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска до начала 2021, сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на заявления двух пилотов авиакомпании и три других источника в отрасли.
Финансовая газета 14:15
Футбол

«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым

Бывший вратарь «Ахмата» Евгений Городов может перейти в «Краснодар».
Sport24.ru 15:13
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
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Экономика

В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей

В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
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Происшествия

Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест

Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького.
Российская газета 14:12
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Происшествия

Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах

В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — речь идет о хранящемся на складе грузе с 2,7 т нитрата аммония.
Известия 17:01
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Военный эксперт считает, что в порту Бейрута взорвалась не пиротехника

Произошедший в ливанской столице взрыв не может быть взрывом пиротехники. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
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Единоборства

Хамзат Чимаев может получить соперника из топ-15 рейтинга UFC

FightTime.ru 16:47
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Известия 04:59
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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Google представила недорогой смартфон Pixel 4a

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