Политика
ЗаманаЛукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
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Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»
Московский Комсомолец08:05
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Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна 17:29
Происшествия
При взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения
В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана.
Коммерсантъ 15:08
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 17:02
Здоровье
Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Технологии
Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука
Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов.
iReactor 06:48
Футбол
«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ
По итогам сезона премьер-лигу покинули "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", в элиту английского футбола вернулись "Лидс" и "Вест Бромвич".
РИА Новости 17:30
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода
Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год.
Народные новости вчера в 04:09
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Общество
«Победа» отправила треть пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года
Около сотни вторых и младших пилотов авиакомпании «Победа» были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска до начала 2021, сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на заявления двух пилотов авиакомпании и три других источника в отрасли.
Финансовая газета 14:15
Футбол
«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым
Бывший вратарь «Ахмата» Евгений Городов может перейти в «Краснодар».
Sport24.ru 15:13
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Экономика
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
Происшествия
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест
Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького.
Российская газета 14:12
Происшествия
Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — речь идет о хранящемся на складе грузе с 2,7 т нитрата аммония.
Известия 17:01
Происшествия
Военный эксперт считает, что в порту Бейрута взорвалась не пиротехника
Произошедший в ливанской столице взрыв не может быть взрывом пиротехники. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
iReactor 15:52
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 03:18