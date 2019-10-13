Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».

с чего всё началось

Слова главы британского МИДа Доминика Рааба, предложившего НАТО адаптироваться к «российской агрессии», свидетельствуют о стремлении чиновников из секретариата организации сохранить финансирование альянса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным вопросам Антон Морозов в интервью RT.

В Госдуме ответили на слова главы МИД Британии о «российской агрессии»

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