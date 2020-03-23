Политика
РИА НовостиВ Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
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Политика
Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом
В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Экономика
Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок»
Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренды и вести деятельность.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Игры
На Android вышла игра по «Ведьмаку» от CD Projekt. Она бесплатна
Компания CD Projekt выпустила в Google Play "Гвинт" - бесплатную карточную игру во вселенной "Ведьмака".
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi K30 Pro
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Финансы
Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля
Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Футбол
Холанд стал главной трансферной целью «Реала»
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Космос
Солнечная система образовалась спустя «всего» 100 миллионов лет
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Общество
Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса
Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Кино
Создатели «Ведьмака» показали видео съемки боя с кикиморой
Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткое видео, которое было снято во время съемочного процесса сцены битвы с кикиморой.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.