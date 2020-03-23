Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
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Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову на слова о Крыме

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«Статус полуострова стабилен»: Крымский депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову

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Политолог: Стихами о Крыме Шнуров лишает себя победы на выборах

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В Крыму назвали слова Шнурова о полуострове «грязными стишками»

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Шнуров в стихах рассказал о «никем не признанном» Крыме

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Шнуров упомянул Крым в своём новом стихотворении

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Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

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Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке

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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
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В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
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Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
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Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок»

Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренды и вести деятельность.
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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

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Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
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На Android вышла игра по «Ведьмаку» от CD Projekt. Она бесплатна

Компания CD Projekt выпустила в Google Play "Гвинт" - бесплатную карточную игру во вселенной "Ведьмака".
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Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Финансы

Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля

Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
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Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
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Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
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В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
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Холанд стал главной трансферной целью «Реала»

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Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Солнечная система образовалась спустя «всего» 100 миллионов лет

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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

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Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

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Создатели «Ведьмака» показали видео съемки боя с кикиморой

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В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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