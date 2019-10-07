Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
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Игорь Ананских
Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают.
— Игорь Ананских, российский депутатRT на русском 08:09
с чего всё началось

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
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В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

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Известия05:08

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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
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