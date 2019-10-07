Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском08:09

Подробнее о событии

Депутат Ананских напомнил о выгодности российского газа для Европы

Телеканал 360°10:37

В Госдуме отреагировали на заявление США об угрозе «Северного потока – 2»

Москва 2408:39

В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы

Комсомольская правда10:21

В Госдуме ответили на заявления США об угрозе «Северного потока - 2»

ТК Звезда09:36

В Госдуме ответили на заявление США о «сокрушительности» «Северного потока - 2»

Московский Комсомолец09:14

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

Российская газета10:29

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

RT на русском08:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:00, Вашингтон
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Наука

Выявлен механизм защиты тихоходок от радиации

Хайтек+ 07:34
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика

Лавров прибыл в Багдад на переговоры

В Багдаде начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Ирака Мухаммеда Али аль-Хакима, передает ТАСС.
РБК 07:40
Происшествия

Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета

Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.
ТАСС 11:23
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Общество

В 60-ти крупных городах мира проходят протесты эко-активистов

Эхо Москвы 11:32
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями

Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Происшествия

На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка

РИА Новости 10:28
Происшествия

В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь

В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Российская газета 07:31
Религия

РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя

В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Армия и оружие

В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия 05 октября в 21:28
Армия и оружие

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из нелепых бесконечных войн" в Сирии и вернуть своих военных домой.
Газета.Ru 11:50
Футбол

Комбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 09:32
Политика

Киевский таксист отказался везти Порошенко

Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
BFM.ru вчера в 17:30
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Происшествия

Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД

Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
Вести.Ru 11:16
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 05 октября в 09:09
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Транспорт

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города

Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.
РБК 11:45
Футбол

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное