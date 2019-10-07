Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
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