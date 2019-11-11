Экономика

Единый банкЕдиный банкВ Госдуме планируют повысить прожиточный минимум пенсионеров

В 2020 году размер прожиточного минимума пенсионов будет увеличен на 232 рубля. Об этом рассказал Андрей Исаев, занимающий пост заместителя председателя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента. Он отметил, что государство уже заложило соответствующую сумму денег в Пенсионный фонд РФ.
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В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Life.ruвчера в 12:17

ЕР предложила увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Дума ТВвчера в 10:03

В Госдуме раскрыли планы о повышении прожиточного минимума пенсионера

URA.Ruвчера в 08:11

Госдума обсудит увеличение прожиточного минимума пенсионера на 232 рубля

REGNUMвчера в 09:11

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

Вести.Финансвчера в 08:11

В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Ридусвчера в 08:24

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

РИА Новостивчера в 07:45
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Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Общество

Отец Ассанжа рассказал детали состояния здоровья своего сына

Уточняется, что Ассанж в плохом состоянии. Его отец заявляет, что после многих лет преследований его здоровье сильно ухудшилось.
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В ДНР заявили о завершении разведения сил в Петровском

Росбалт 04:53
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Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

РБК 10 ноября в 13:59
Хоккей

Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

Премьер-министр Польши возмутился из-за сериала Netflix про войну

Моравецкий заявил, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего рейха, а не Польши: "Мало того, что карта неверна, но она еще и обманывает зрителей, заставляя их поверить, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и за совершение преступлений", — заявил премьер-министр Польши.
ИА REX вчера в 14:30
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском вчера в 11:56
Политика

Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова

Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 04:44
Происшествия

Одного из угрожавших судье Мосгорсуда доставили в СК

Ранее 11 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Известия 04:00
Происшествия

СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Экономика

GroupM: в 2019 году рынок ТВ-рекламы упадет на 5,5%

В 2020 году динамика рынка будет незначительно выше текущего (рост 3,9%), а половина расходов рекламодателей придется на интернет-рекламу, говорят эксперты.
Telesputnik.ru 04:13
Технологии

Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей

Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Общество

Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области

В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
REGNUM 04:42
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома.
Lenta.ru 04:37
Футбол

Тренер «Сочи» ответил на вопрос об отставке после поражения от ЦСКА

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин, комментируя поражение от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ, ответил на вопрос о возможной отставке.
Sport.ru 10 ноября в 12:28
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media вчера в 13:09
Фигурное катание

В женской короткой программе могут появиться четверные прыжки

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что организация обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) в предложением включить четверные прыжки в короткую программу женского фигурного катания.
Газета.Ru 04:55
Политика

Украинский суд легитимировал антисемитизм на дипломатическом уровне

«Моя команда выиграла Апелляционный суд по моему иску в МИД за противоправное увольнение 31.05.2018 с должности консула Украины в Германии», — заявил он.
Новостной фронт 04:26
Общество

В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером

Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.
Expert.ru вчера в 23:50
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