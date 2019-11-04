Общество
РИА НовостиВ Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
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Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.Известиявчера в 16:01
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В Госдуме планируют представить проект о налоговом вычете на фитнес-услуги
RT на русскомвчера в 21:29
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Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
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