Экономика
РИА НовостиВ Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
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с чего всё началось
Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.Известия16:01
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