Общество
РИА НовостиВ Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
Читать в источнике
Оценить192
с чего всё началось
Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Политика
Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения
Оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах провели неудачно, заявила зампред правительства страны Татьяна Голикова "Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — цитирует ее РИА "Новости".
РЕН ТВ 03 ноября в 06:22
Армия и оружие
«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:23
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости вчера в 07:05
Политика
Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку
Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Происшествия
Путину доложили об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РБК 07:00
Общество
Законопроект о возрождении вытрезвителей Госдума приняла в I чтении
Законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
REGNUM 08:19
Футбол
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
RT на русском 08:00
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.
РИА Новости 04:01
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
РИА Новости 02:03
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью
Подписчики Светланы активно поздравляют ее с беременностью в соц. сетях.
Bimru.ru вчера в 08:08
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Космос
Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя
Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy.
Life.ru 05:12
Политика
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Российская газета 08:17
Политика
Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Рамблер 08:03
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 07:51
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58