Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

с чего всё началось

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Политика Суд ЕС подтвердил нарушение Польшей норм права в ходе судебной реформы Европейский суд юстиции подтвердил, что Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы, говорится в приговоре суда.

Общество Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70% Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».

Политика Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.

Космос Печальные фото с Марса прислал Curiosity После закрытия миссии Opportunity марсоход Curiosity теперь остается единственным аппаратом, работающим на Марсе.

Здоровье Беременность оказалась 18-килограммовой опухолью в яичнике женщины Как сообщает Daily Mail, индийские специалисты из яичника 38-летней женщины удалили опухоль весом 18,1 килограмма.

Политика В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Шоу-бизнес Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.

Фигурное катание Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France, за что получила массу негативных комментариев на странице в Instagram.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Политика Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Общество В Москве побит температурный рекорд 1922 года Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.

Технологии Минобороны получит систему видеосвязи от Ростеха Минобороны РФ одобрило систему защищённой видеосвязи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна «Автоматика» (входит в Ростех).

Общество Российские школьники открыли новый остров в Арктике Новый остров, возникший в результате глобального потепления, обнаружили старшеклассники из Чувашии.

Политика В Кремле не увидели проблем с ходом расследования «дела Голунова» В Кремле не считают, что расследование "дела Голунова" затягивается, и полагают, что комментировать ход расследования до его завершения неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Авто Седан Volkswagen Polo получил дешевую спецверсию Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на седан Volkswagen Polo в новом исполнении Select.

Кино Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.

Шоу-бизнес Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.