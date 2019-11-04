Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

с чего всё началось

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

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