Общество
Москва 24В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем. Таким образом она прокомментировала решение губернатора Томской области о переносе в регионе рабочего дня со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря).
Читать в источнике
Оценить134
Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счёт отпуска или за свой счёт. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьёзный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.
— Ярослав Нилов, российский политикКлопс вчера в 12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным
Национальная служба новостейвчера в 13:59
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Общество
Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Происшествия
В одном из жилых домов Санкт-Петербурга взорвался газ
ЧП произошло около 13:00 на втором этаже дома №28 по проспекту Просвещения. В момент взрыва в квартире находилось два человека.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву
Технологии
Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Хоккей
Рене Фазель: «Российских хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист»
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал «СЭ» рекомендации ВАДА о четырехлетних санкциях на российский спорт.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»
Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Общество
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис опубликовала в фейсбуке домашнее задание дочери, в котором предлагается выбрать, какую из двух нарисованных девочек считать "толстой".
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Экономика
Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ
По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Звезды сериалов «Физрук» и «Кухня» стали родителями
Актер Дмитрий Власкин, известный по проекту «Физрук», впервые стал отцом, пишет портал «7дней.ru».
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Музыка
Польша победила на «Детском Евровидении-2019»
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.