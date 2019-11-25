Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счёт отпуска или за свой счёт. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьёзный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем. Таким образом она прокомментировала решение губернатора Томской области о переносе в регионе рабочего дня со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря).

Здоровье Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Общество Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Общество Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис опубликовала в фейсбуке домашнее задание дочери, в котором предлагается выбрать, какую из двух нарисованных девочек считать "толстой".

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Экономика Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Спорт Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.