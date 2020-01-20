Общество
RT на русскомВ Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
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с чего всё началось
Парламентарий назвал инициативу «очень своевременной и полезной». Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.RT на русском01:14
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