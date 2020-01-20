Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБанкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ

Парламентарий добавил, что инициативу готовы поддержать в "Справедливой России" и ЛДПР, а КПРФ хочет сначала ознакомиться с текстом законопроекта. Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать482
с чего всё началось

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Парламентарий назвал инициативу «очень своевременной и полезной». Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском01:14

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Lenta.ru03:36

Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

Газета.Ru02:10

«Известия»: законопроект о запрете взимать комиссию при платежах за ЖКУ внесут в Госдуму

ТАССвчера в 18:17

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

RT на русском01:14

В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ

Известия01:48

Депутаты решили запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

РБКвчера в 19:56

Аксаков рассказал, что повлечет за собой запрет комиссии за ЖКУ

РИА Новости04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Наука

Эксперименты со звуком: впервые сформирован акустический крючок

РИА Новости 01:00
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
Общество

Москвичам пообещали апрельскую погоду в январе

На этой неделе в Москву придет апрельская погода, сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Мослента вчера в 17:33
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Транспорт

Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Интерфакс 03:07
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах

Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
OvideO.ru вчера в 15:30
Авто

В России продали рекордное количество машин Rolls-Royce

Впервые с 1910 года за год удалось продать рекордное количество машин Rolls-Royce – за 2019 год продали более двухсот автомобилей.
Gazeta.SPb 17 января в 12:17
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань

Известия вчера в 22:42
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости вчера в 06:09
Здоровье

В Казани у 56 человек выявили свиной грипп

Всего выявили 126 случаев заболевания вирусом группа А, из них H1N1 (свиной грипп) у 56 человек.
Реальное время 01:09
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Известия 03:55
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Политика

В Киев доставили тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

На Украину из Ирана доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев. Самолет уже приземлился в Киеве в аэропорту «Борисполь».
Новостной фронт вчера в 04:58
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Live24 вчера в 07:03
Кино

В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе

Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Матч ТВ 02:20
Теннис

15-летняя Гауфф одолела Винус Уильямс на Australian Open

15-летняя американа Кори Гауфф впервые в карьере пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Общество

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.
Lenta.ru вчера в 17:57
Здоровье

Систему оплаты труда врачей предлагается изменить в Псковской области

Систему оплаты труда врачей предлагается изменить в Псковской области.
Псковское агентство информации 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное