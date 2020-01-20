Парламентарий назвал инициативу «очень своевременной и полезной». Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

с чего всё началось

Парламентарий добавил, что инициативу готовы поддержать в "Справедливой России" и ЛДПР, а КПРФ хочет сначала ознакомиться с текстом законопроекта. Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ

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