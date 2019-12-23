Общество
RT на русскомВ Госдуме поддержали идею запретить продажу никотиносодержащих изделий
Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.RT на русском05:28
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Ярослав Нилов: ситуация с потреблением никотиносодержащих изделий критическая
Парламентская газета06:25
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