Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица.

с чего всё началось

Устанавливается, что Минюст будет уполномочен вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.

В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

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