Политика
Газета.RuВ Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
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Устанавливается, что Минюст будет уполномочен вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.
— Леонид Левин, депутатПарламентская газета 04:16
с чего всё началось
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица.ТАСС03:41
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