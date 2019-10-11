Политика
RT на русскомВ Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
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Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Футбол
Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
Общество
Названа причина смерти в Москве 11-го космонавта СССР Алексея Леонова
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 7 — 9 тысяч рублей
СП «GM-АвтоВАЗ» повысило цены на большинство комплектаций полноприводного внедорожника Chevrolet Niva на 7 – 9 тыс. рублей (на 1 – 1,1% от прежнего прайса).
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Армия и оружие
Эрдоган отверг обвинения Запада в убийстве турецкими военными курдов
Президент Турции Тайип Эрдоган отверг в пятницу обвинения ряда европейских стран и США в том, что турецкие военные в ходе операции "Источник мира" в Сирии убивают курдов.
Общество
Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
Общество
Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала снимок без макияжа
На днях Светлана Лобода, которую все привыкли видеть с роскошным мекйапом, удивила своих поклонников образом без косметики.
Футбол
Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Авто
Porsche и Boeing создадут летающий электромобиль
Porshe и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.