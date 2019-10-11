Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
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В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о «Северном потоке — 2»

РИА Новости13:57

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

RT на русском12:37

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

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Остановить «Северный поток - 2» невозможно: Глава Минобороны Германии - о значении проекта для ФРГ

Царьград11:04

В Германии оценили шансы остановить «Северный поток - 2»

Московский Комсомолец11:20

Лидер христианских демократов ФРГ выступила против остановки «Северного потока - 2»

ТАСС10:00
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

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В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
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Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
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