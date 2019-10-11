Политика
RT на русскомВ Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2». По ее словам, проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».RT на русском12:37
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Экономика
Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия 09:25
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Экономика
Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы внутри банка
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что банковские комиссии при переводе денежных средств между регионами страны, но в рамках одного банка, должны быть отменены.
iReactor 06:44
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Сахалинские спасатели объявили на 12 октября экстренное предупреждение на территории двух северных районов острова в связи с прогнозируемым циклоном.
ТАСС 01:10
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru 04:40
Футбол
Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт".
Уралинформбюро 09:25
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Футбол
Украина — Литва 2:0
11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
ProstoProSport 16:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Наука
В тропическом лесу Мексики найден новый антибиотик
Ученые Рутгерского университета в почве тропического леса в Мексике обнаружили новый антибиотик, который назвали физоцилином.
Вечерний курьер 09 октября в 03:06
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Гаджеты
Razer представила геймпад Raion для любителей файтингов
Компания Razer объявила о выходе необычного геймпада, рассчитанный, в первую очередь, на поклонников файтингов.
Игромания.ру 12:25
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о причине резкого похудения
Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему она резко похудела. Актриса сообщила, что сбросила около 4 килограмм за неделю.
Вечерняя Москва вчера в 13:43
Политика
Судебный процесс по «Конкорду» Пригожина начнется в США в апреле
Судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, обвиняемой во вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, начнется 6 апреля 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на график рассмотрения дела в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.
Коммерсантъ 21:12