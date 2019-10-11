Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

с чего всё началось

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2». По ее словам, проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

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