Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Гаджеты
Народные 108-мегапикселей. Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro дебютирует позднее ожидаемого
По предварительным данным, Xiaomi Mi CC9 Pro станет первым массовым смартфоном с камерой разрешением 108 Мп.
iXBT.com 11:41
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Общество
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Экономика
В МВФ намерены продолжить работать с Эквадором
В Международном валютном фонде (МВФ) собираются продолжить сотрудничество с Эквадором, несмотря на непростую ситуацию с реализацией экономических реформ в стране.
RT на русском 13:35
Общество
Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Interfax-Russia.ru - Группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.
Интерфакс - Россия 09:10
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 14:10
Общество
Эксперты поместили Россию на пятую с конца строчку в рейтинге репутации
Россия заняла 51-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом — тогда эксперты поместили страну на 52-ю строку.
РБК 10:38
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Газета.Ru 10:07
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Армия и оружие
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.
Российская газета 12:22
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 вчера в 11:07
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Гаджеты
Caviar выпустила iPhone с кусочком водолазки Стива Джобса
Российская компания Caviar, специализирующаяся на кастомизации гаджетов, представила серию iPhone 11 Pro Superior, посвящённую Стиву Джобсу, бою Мухаммеда Али и Джо Фрейзера и группе The Beatles.
Life.ru 05:46
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Политика
В Польше партия Ярослава Качиньского побеждает на выборах
На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.
Новые Известия 14 октября в 07:28
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Интерфакс 10:59