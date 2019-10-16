Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
РИА Новости16 октября в 04:27
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