Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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В 2020 году МРОТ может составить 12 130 рублей

Парламентская газета16 октября в 05:13

В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Российская газета16 октября в 05:00

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

Известия16 октября в 04:45

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

РИА Новости16 октября в 04:27

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК16 октября в 09:13

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

ТАСС16 октября в 04:08

Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВ16 октября в 04:06
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
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Электронные сигареты травмируют легкие вейперов

Минздрав США зафиксировал новое заболевание, которое получило название EVALI (травма легких, вызванная употреблением электронных сигарет, или вейпингом).
Волгоградская правда вчера в 23:03
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Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

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Комсомольская правда 16 октября в 08:41
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Политика

В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

"Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года", - пояснил Малвейни.
Газета.Ru вчера в 18:50
Авто

Легендарная «Победа» может вернуться в модельный ряд ГАЗа

Народные новости вчера в 23:00
Происшествия

В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу

17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика

Трамп подтвердил скорую отставку главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 18:44
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко

REGNUM вчера в 15:45
Армия и оружие

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Авто

В РФ ввели новые штрафы для водителей

С 1 ноября 2019 г. в РФ начинают действовать новые штрафы, на которые могут нарваться российские автовладельцы.
Независимый публицист вчера в 21:05
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Футбол

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

Чемпионат вчера в 14:26
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Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

Курс доллара 16 октября вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 16 октября в 04:25
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал десятилетний мальчик

РИА Новости вчера в 23:19
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия

Жильцам сгоревших домов в пригороде Южно-Сахалинска окажут матпомощь

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился с 18 октября начать выплачивать материальную помощь жителям домов в пригороде Южно-Сахалинска, оставшимся без крова из-за пожара, сообщили в пресс-службе главы региона.
РИА Новости вчера в 07:58
Общество

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru 16 октября в 08:36
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила поклонников новым образом

Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва вчера в 06:16
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
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На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
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МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
РБК вчера в 16:52
Наука

Чем нас лечат: псориаз. Зима близко

Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные состояния добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 11:34
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