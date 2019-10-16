Экономика

РБКРБККомитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

Документы опубликованы в электронной базе Госдумы. В соответствии с проектом закона с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% (850 руб.) до 12 130 руб. При этом в некоторых субъектах РФ, где существуют региональные набавки, общий рост МРОТ может составить 2 тыс. руб.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК16 октября в 09:13

В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Российская газета16 октября в 05:00

Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВ16 октября в 04:06

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

РИА Новости16 октября в 04:27

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

ТАСС16 октября в 04:08

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

Известия16 октября в 04:45

Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда

Агентство Москва16 октября в 03:18
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Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
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