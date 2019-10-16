Экономика
РБККомитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Документы опубликованы в электронной базе Госдумы. В соответствии с проектом закона с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% (850 руб.) до 12 130 руб. При этом в некоторых субъектах РФ, где существуют региональные набавки, общий рост МРОТ может составить 2 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
РИА Новости16 октября в 04:27
Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
Агентство Москва16 октября в 03:18
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 05:43, Вашингтон
Происшествия
В Ленобласти обстреляли пенсионерку на Porsche
В Ленобласти 17 октября в девятом часу вечера обстреляли пенсионерку на Porsche. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
Шоу-бизнес
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Шоу-бизнес
Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза
Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Политика
Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Авто
На новых автомобилях запретят ездить без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить на новых автомобилях без госномеров в течение десяти дней после покупки.
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Шоу-бизнес
Алена Апина ответила на критику нового откровенного клипа
Отечественная 55-летняя певица Алена Апина решила ответить хейтерам на критику ее нового откровенного клипа.
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Здоровье
Врач оценил тренд на отказ от бюстгальтера
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Общество
СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом
Издание нашло испанца, который помогал ФБК, однако не смог объяснить, почему он это делал.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
Энергетика
Польша поймала на манипуляциях главу «Нафтогаза Украины»
Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину газа в объёме 6,6 млрд кубометров топлива в год, о чем ранее сегодня заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.