Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
РИА Новости16 октября в 04:27
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Эколог объяснил необходимость запрета пластиковых пакетов в России
Эколог Роман Пукалов заявил, что «двумя руками» поддерживает инициативу Роспотребнадзора о запрете пластиковых пакетов и высказал мнение, что можно вводить более серьезные меры.
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Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
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В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
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«Ростов» опубликовал фото тренировок Мамаева
Новобранец футбольного клуба «Ростов» полузащитник Павел Мамаев набирает игровую форму после освобождения из колонии в Белгородской области.
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На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
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«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.
RT на русском 05:26
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
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Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Экономика
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Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
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Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
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Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru вчера в 03:08
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости 16 октября в 02:13
Общество
Перелеты из России в США признали опасными
Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Врач оценил тренд на отказ от бюстгальтера
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Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
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Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Армия и оружие
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Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
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Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa 06:10
Политика
Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР
Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.
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