Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
Агентство Москвавчера в 03:18
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Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
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Парубий заявил, что на Зеленского оказывает давление Запад
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Глава Европарламента призвал ЕС принять меры в отношении Турции
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Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали новорожденную дочку
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