На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Хоккей НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.

Армия и оружие Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира» Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Кино Анджелина Джоли опять обзавелась рогами Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

Авто Toyota анонсировала небольшой электрокар Японский бренд Toyota готовит к выпуску новый компактный электрокар.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Происшествия Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.

Армия и оружие Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».