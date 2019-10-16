Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБКвчера в 09:13

Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда

Агентство Москвавчера в 03:18

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

Известиявчера в 04:45

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

РИА Новостивчера в 04:27

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 04:08

Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВвчера в 04:06

В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Российская газетавчера в 05:00
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Хоккей

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
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Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
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Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия 14:20
Политика

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения

Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
News.ru вчера в 08:19
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У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру

Ридус 14:43
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Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
Культура

Глава Disney назван самым влиятельным человеком развлекательной сферы

Президент The Walt Disney Co. Роберт Айгер возглавил список наиболее влиятельных людей развлекательной индустрии.
Газета.Ru 16:12
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В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

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Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
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Анджелина Джоли опять обзавелась рогами

Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Авто

Toyota анонсировала небольшой электрокар

Японский бренд Toyota готовит к выпуску новый компактный электрокар.
iReactor 12:09
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество

Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
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Общество

Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью

Мойка78 14 октября в 15:10
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Только одна из сотни тюльпанных луковиц с рынка Амстердама зацветает

Массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, выявила проведённая городскими властями проверка.
News.ru 11:00
Киберспорт

Riot Games показала новую карточную игру

Inc-news.ru вчера в 13:36
Происшествия

Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия

Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
МР7.ру 14:29
Армия и оружие

Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском 15:26
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Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

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Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта

С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
РИА Новости вчера в 10:20
Здоровье

Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Армия и оружие

В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»

На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".
ГЛАС.RU 13:56
Футбол

В Англии был забит гол головой со своей половины поля

Sport24.ru вчера в 15:09
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Политика

Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
Вести.Ru 14:56
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