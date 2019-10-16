Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
Агентство Москвавчера в 03:18
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
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Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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Глава Disney назван самым влиятельным человеком развлекательной сферы
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Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
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Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
Авто
Toyota анонсировала небольшой электрокар
Японский бренд Toyota готовит к выпуску новый компактный электрокар.
Шоу-бизнес
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
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Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью
Общество
Только одна из сотни тюльпанных луковиц с рынка Амстердама зацветает
Массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, выявила проведённая городскими властями проверка.
Киберспорт
Riot Games показала новую карточную игру
Происшествия
Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия
Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
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Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
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Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
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Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Армия и оружие
В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»
На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".
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В Англии был забит гол головой со своей половины поля
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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Политика
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит
Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".