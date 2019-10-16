Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Армия и оружие
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Общество
El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
Транспорт
В ГИБДД заявили о создании устройств для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Наука
Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова
В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.