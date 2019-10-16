Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК09:13

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

Известия04:45

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

РИА Новости04:27

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

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Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВ04:06

Заполнение больничного из МРОТ: образец - 2020

Современный Предприниматель14 октября в 09:51

Новый минимум: после повышения МРОТ могут вырасти цены?

Собеседник13 октября в 17:05
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Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
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Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Общество

El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Ведомости 14:07
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Армия и оружие

Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии

Gorodovoy.spb.ru 08:42
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда

Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Российская газета 15:00
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб

Чемпионат 16:00
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым

Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Экономика

Военные расходы России пересчитали по-новому

Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье

Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа

По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
Транспорт

В ГИБДД заявили о создании устройств для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Наука

Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова

В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Машины и Механизмы 03:45
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
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