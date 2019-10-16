Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК16 октября в 09:13

В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Российская газета16 октября в 05:00

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РИА Новости16 октября в 04:27

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Известия16 октября в 04:45

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Парламентская газета16 октября в 05:13

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

ТАСС16 октября в 04:08

Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВ16 октября в 04:06
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

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