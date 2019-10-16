Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБКвчера в 09:13

В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Российская газетавчера в 05:00

Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВвчера в 04:06

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РИА Новостивчера в 04:27

В 2020 году МРОТ может составить 12 130 рублей

Парламентская газетавчера в 05:13

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 04:08

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

Известиявчера в 04:45
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СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.
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Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо

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NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
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В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

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Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru 11:43
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СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb 19:14
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости 21:42
Футбол

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Общество

ОНФ взял на контроль конфликт с закрытием Чернавского тубдиспансера

Общероссийский народный фронт взял на контроль конфликт между врачами и чиновниками в поселке Чернавский под Курганом, связанный с попыткой закрыть на ремонт местный туберкулезный диспансер.
Ридус 13:10
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Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
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Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

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Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Армия и оружие

Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС 19:58
Здоровье

Алексей Цыденов рассказал, как спасал своего ребёнка, который находился при смерти

Родители рассказали Алексею Цыденову о своёй опыте получения медицинской помощи в лечебных учреждениях республики, об их недостаточной оснащённости, равнодушии отдельных медработников и чиновников, а также об отказах в выдаче бесплатных лекарств, положенных малолетним детям.
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ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра

Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.
RT на русском 21:29
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
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Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

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Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей

Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
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Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam

Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
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Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru вчера в 02:10
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Тюменцы получили возможность звонить «голосом» через Wi-Fi

Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира.
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В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Армия и оружие

Путин руководил пусками баллистических и крылатых ракет на учениях

В рамках стратегических учений "Гром-2019" под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 10:43
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СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости 06:32
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