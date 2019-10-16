Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.
Политика
Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо
Ранее в СМИ сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в день начала турецкой операции на севере Сирии отправил президенту Турции письмо, в котором призывал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Хоккей
СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»
В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Происшествия
Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Общество
ОНФ взял на контроль конфликт с закрытием Чернавского тубдиспансера
Общероссийский народный фронт взял на контроль конфликт между врачами и чиновниками в поселке Чернавский под Курганом, связанный с попыткой закрыть на ремонт местный туберкулезный диспансер.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Армия и оружие
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Здоровье
Алексей Цыденов рассказал, как спасал своего ребёнка, который находился при смерти
Родители рассказали Алексею Цыденову о своёй опыте получения медицинской помощи в лечебных учреждениях республики, об их недостаточной оснащённости, равнодушии отдельных медработников и чиновников, а также об отказах в выдаче бесплатных лекарств, положенных малолетним детям.
Политика
ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра
Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже
Технологии
Тюменцы получили возможность звонить «голосом» через Wi-Fi
Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Хоккей
Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом
Армия и оружие
Путин руководил пусками баллистических и крылатых ракет на учениях
В рамках стратегических учений "Гром-2019" под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны.