Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Политика
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Нобелевскую премию по экономике дали за борьбу с глобальной бедностью
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В Сети опубликован первый трейлер продолжения мелодрамы «Лед».
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Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
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«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
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«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
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Стала известна цена и дата выхода Xiaomi Mi Mix 4
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