Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК09:13

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