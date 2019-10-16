Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
CyberSport.ru вчера в 03:50
Единоборства
Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика
Спорт-Экспресс 03:03
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 673 террористов в Сирии
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 673 членов курдских формирований с начала военной операции на севере Сирии.
Газета.Ru 02:29
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Политика
Нетаньяху попросил Путина помиловать гражданку Израиля
Взгляд.ру 15 октября в 12:43
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 00:44
Политика
В Белоруссии задержали гражданку РФ Богачеву по запросу США
Шок вызвало само задержание россиянки по сфабрикованному в США делу о якобы вмешательстве в американские выборы в столице ближайшего союзника России - Белоруссии.
МонаВиста 15 октября в 11:38
Авто
Представлен BMW 2-Series Gran Coupe
BMW объявила о выпуске 2-Series Gran Coupe.
без руля.ру 15 октября в 19:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Экономика
Рост продаж X5 затормозил на фоне активности конкурентов
Продажи в сопоставимых магазинах группы, проработавших более года, выросли за квартал на 3,9%. Покупательский трафик в основном формате группы — «Пятерочках» — вырос лишь на 0,3%. Сопоставимые продажи росли в основном благодаря среднему чеку.
Ведомости 03:01
Армия и оружие
Военные Швеции приняли метеобуй за российскую подлодку
Радио Sputnik вчера в 05:45
Игры
PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony
Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com вчера в 08:39
Политика
Запад обвинили в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Общество
Telegram официально сообщил суду США о приостановке проекта TON
Telegram уведомил суд США о готовности приостановить операции, касающиеся его криптовалюты, сообщает ТАСС.
РБК 02:59
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников
Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
РБК 01:30
Политика
Турция не станет закрывать Инджирлик от США
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции.
Вестник Кавказа вчера в 13:19
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Хоккей
Наставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева
Sportbox.RU 02:43
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
«Зрада» и «капитуляция» не имеют смысла: Кравчук раскрыл формулу мира на Донбассе (Обозреватель, Украина) (Обозреватель)
Ведь Россия не может внедрить там свои законы, она сама заявляет, что это территория Украины. Мы тоже говорим, что это территория Украины.
ИноСМИ 03:12
Экономика
СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка
Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.
РБК вчера в 14:16