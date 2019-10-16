Экономика
Газета.RuВ Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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В Госдуму внесли законопроект об увеличении пропускной способности систем газоснабжения
Парламентская газета06:18
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Политика
США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
Экономика
Опрос: Россияне предпочитают экономить, а не брать кредиты
Подавляющее большинство россиян (72%) считают нынешнее время неподходящим, чтобы брать кредиты в банках, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Общество
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Космос
Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос
Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук готовятся к первому исключительно женскому выходу в открытый космос, который состоится в пятницу, 18 октября.
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Технологии
В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
Транспорт
Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах
Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах с участием Госдумы, Совета Федерации и представителей рынка, сообщили в ведомстве.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Армия и оружие
Описаны применявшиеся сирийской армией пытки
Во время гражданской войны в Сирии было убито более 14 тысяч человек, подвергшихся пыткам со стороны правительственной армии.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Политика
ЕСПЧ признал люстрацию на Украине нарушением прав госслужащих
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что украинский закон «Об очищении власти» (люстрации), согласно которому были уволены государственные служащие, работавшие при президентстве Виктора Януковича, нарушил права чиновников.
Политика
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Политика
Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине
Напомним, в конце февраля 2019 года украинские журналисты опубликовали материалы расследования, в которых показали, что Гладковский и его сын могут быть причастны к многомиллионным хищениям бюджетных денег в оборонной сфере Украины.
Экономика
В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога
В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
Шоу-бизнес
Ягудин показал трогательное фото с Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурном катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал фотографию со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в одной из столичных больниц.
Технологии
Минтранс поделился планами по развитию беспилотного метро
Минтранс представит доклад об использовании уже выделенных для развития транспортной телематики частот на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое состоится 22 октября.