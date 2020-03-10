Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации. Об этом сообщают РИА "Новости" .

В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой

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