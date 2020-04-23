Культура

Piter.tvPiter.tvВ Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

В Госдуме направили запрос в Генпрокуратуру и Минкульт с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих. Автором стал глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
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Еще один депутат возмутился сериалом про Зулейху

ИА Красная Весна15:42

Депутат попросил прокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РБК14:22

Председатель Комитета Госдумы: «Зулейха…» провоцирует раскол в обществе

Евразия Daily23 апреля в 05:46

Депутат-коммунист просит прокуратуру проверит сериал «Зулейха открывает глаза»

Общественное телевидение России23 апреля в 10:31

Сергей Гаврилов просит Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» - из-за оскорбления чувств верующих

Царьград23 апреля в 06:49

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости11:03

На что в «Зулейхе» закрыли глаза. Почему сериал погрешил против истины?

Аргументы и Факты22 апреля в 17:06
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"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

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Кадыров описал ситуацию с коронавирусом в Чечне

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Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн

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Чехия открыла границы для выезда за рубеж

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Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

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Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail

Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
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Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.
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