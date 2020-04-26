Культура

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
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Милонов призвал запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

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Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Телеканал 360°17:56

Представитель КПРФ попросил проверить сериал «Зулейха» на оскорбления чувств верующих

Chelny-biz.ru24 апреля в 01:12

Депутат попросил прокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

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Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости15:37

Представитель КПРФ попросил проверить сериал «Зулейха» на оскорбление чувств верующих

Kazanfirst.ru24 апреля в 00:59

Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

Реальное время23 апреля в 17:23
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В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

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В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
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Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

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Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

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Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

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