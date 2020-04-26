Культура
РИА НовостиВ Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
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Представитель КПРФ попросил проверить сериал «Зулейха» на оскорбления чувств верующих
Chelny-biz.ru24 апреля в 01:12
Представитель КПРФ попросил проверить сериал «Зулейха» на оскорбление чувств верующих
Kazanfirst.ru24 апреля в 00:59
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
Реальное время23 апреля в 17:23
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