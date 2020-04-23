Культура

Телеканал 360°Телеканал 360°Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

В Генпрокуратуру поступила просьба главы комитета Думы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова проверить сериал «Зулейха закрывает глаза». Он считает, что он оскорбляет чувства верующих. Гаврилов также потребовал у Минкульта прекратить финансирование сериалов, очерняющих историю страны.
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Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Телеканал 360°17:56

Сергей Гаврилов просит Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» - из-за оскорбления чувств верующих

Царьград23 апреля в 06:49

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости11:03

Депутат-коммунист просит прокуратуру проверит сериал «Зулейха открывает глаза»

Общественное телевидение России23 апреля в 10:31

Депутат попросил прокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РБК14:22

Председатель Комитета Госдумы: «Зулейха…» провоцирует раскол в обществе

Евразия Daily23 апреля в 05:46

На что в «Зулейхе» закрыли глаза. Почему сериал погрешил против истины?

Аргументы и Факты22 апреля в 17:06
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Общество

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Бывшая ведущая проекта «Орел и решка» попала в громкий скандал. В недавнем интервью теледива высказалась о домашнем насилии.
RuNews24.ru 11:27
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
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Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
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Политика

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
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Общество

Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда

Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Происшествия

Выздоровел ещё один пациент с коронавирусом в Новосибирской области

Всего в регионе выздоровели 24 пациента, четыре человека скончались.
Вести Новосибирск 23 апреля в 21:00
Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
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Энергетика

НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
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Футбол

Назван самый преданный одному клубу футболист Европы

Сайт Transfermarkt в своем Instagram назвал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов Европы.
Lenta.ru 08:31
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Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
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Технологии

Смартфоны названы потенциальным источником заражения коронавирусом

Чтобы еще больше снизить риски вероятного заражения коронавирусом, специалист рекомендует обязательно использовать салфетки на основе спирта и протирать ими заднюю и переднюю панель смартфонов или других устройств, пишет «Астера».
Газета DAILY 16:34
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Общество

В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
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Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
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Общество

Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

Sputnik Южная Осетия 05:38
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Армия и оружие

Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

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Общество

Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции

После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введённые в связи с распространением нового коронавируса.
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
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За сутки во Владимирской области выявлено 48 случаев коронавируса

Днем 26 апреля федеральный портал стопкоронавирус.рф сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
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