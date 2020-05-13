Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

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