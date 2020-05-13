Общество
РБКВ Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих
Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Общество
Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
Lenta.ru 18:58
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Общество
Количество больных коронавирусом в Свердловской области достигло 1952
В регионе зарегистрировано 108 новых случаев По предварительной информации на 11 мая в Свердловской области выявлено еще 108 случаев заражения коронавирусом.
Правда УрФО 11 мая в 03:56
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня 09:47
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова заявила, что он душил ее беременную
Бывшая жена актера Марата Башарова заявила, что рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах.
Московский Комсомолец 14:15
Общество
В Усть-Кутском районе выявили два очага коронавируса среди вахтовиков
В Усть-Кутском районе зафиксированы два очага коронавируса среди людей, приехавших работать по вахтовому методу.
Областная газета (г. Иркутск) 02:41
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Рианна стала самой богатой певицей Великобритании
ИА InterMedia 04:01
Космос
ИИ составит галактический каталог
Популярная механика 14:30
Гаджеты
Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за 70 000 рублей
Совсем недавно Apple представила колёсики для Mac Pro за 70 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести новый iPhone 11.
The GEEK 07:39
Общество
Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Врач подчеркнул, что слезы — это мощный фактор неспецифической иммунной защиты.
URA.Ru 20:50
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 16:24
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Энергетика
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00