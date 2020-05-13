Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы

Группа депутатов попросила и.о. главы кабмина Андрея Белоусова разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, пишет РИА "Новости".
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Депутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Эхо Москвы22:19

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

РБК19:39

В Госдуме попросили кабмин открыть храмы для верующих при соблюдении санитарных норм

ТАСС18:25

В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы

Газета.Ru15:32

Депутаты Госдумы просят правительство открыть храмы для прихожан

News.ru15:21

Депутаты Госдумы хотят открыть храмы для прихожан

URA.Ru15:03

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы

РИА Новости14:33
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До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине

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Реже всего в супермаркеты ходят россияне от 18 до 24 лет — меньше половины опрошенных.
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