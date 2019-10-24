Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

с чего всё началось

Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.

Экономика Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.

Футбол Черышев забил за «Валенсию» в Лиге Чемпионов В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Валенсия» на последних минутах упустила победу над французским «Лиллем».

Хоккей «Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает «Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Политика В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Кино Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.

Общество Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Политика В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка» Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».

Происшествия Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Армия и оружие Россия отправит в Сирию больше военной техники Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.

Общество ФСБ опубликовала данные о финских концлагерях в Карелии Документы о финских концентрационных лагерях в Петрозаводске впервые были обнародованы Управлением ФСБ по Республике Карелия.

Гаджеты Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Наука Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).

Происшествия В Кемеровской области медведь задрал охотника В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».

Авто Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.