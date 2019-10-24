Общество
РидусГосдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала
Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.
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Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.Известиявчера в 17:01
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