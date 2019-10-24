Общество

РидусРидусГосдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала

Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Известиявчера в 17:01

«Известия»: глава комитета Думы по экологии просит СК проверить траты на очистку Байкала

ТАССвчера в 21:28

В Госдуме возмутились неэффективной очисткой Байкала за миллиарды рублей

Lenta.ruвчера в 20:23

В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала

РБК03:13

Госдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала

Ридусвчера в 20:04

«Ситуация вопиющая»: Депутат заявил о потере 5,9 млрд на очистку Байкала

Царьград01:25

СК попросят проверить, куда ушли 6 млрд на очистку Байкала

Мойка78вчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Экономика

Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей

До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Футбол

Черышев забил за «Валенсию» в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Валенсия» на последних минутах упустила победу над французским «Лиллем».
Свободная Пресса вчера в 17:12
Хоккей

«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает

«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

Известия вчера в 17:27
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.
RT на русском 02:18
Здоровье

Врач назвал первые признаки гипертонического криза

У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва вчера в 07:19
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Общество

Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка»

Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».
Авторадио вчера в 02:55
Происшествия

Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.
REGNUM 02:30
Армия и оружие

В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей

В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия вчера в 16:20
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
Lenta.ru 03:25
Футбол

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

News.ru 22 октября в 16:52
Общество

ФСБ опубликовала данные о финских концлагерях в Карелии

Документы о финских концентрационных лагерях в Петрозаводске впервые были обнародованы Управлением ФСБ по Республике Карелия.
Политика Сегодня 03:31
Космос

Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой

РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты

Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку

Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
3DNews 22 октября в 05:00
Общество

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо вчера в 03:29
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Наука

Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности

Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).
МедиаПоток 21 октября в 04:14
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Авто

Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
Автоновости дня вчера в 02:42
Наука

Белые акулы собираются в группы, чтобы вместе проводить время

Белые акулы в определенные моменты собираются в группы не просто так, выяснили ученые биологи и экологи из Австралии и Франции, а для того, чтобы вместе проводить время.
Ugpressa.ru вчера в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Бурматов
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды с 9 октября 2017 года. Депутат Государственной думы VI и VII созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное