Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил СК проверить эффективность использования бюджетных средств, выделенных правительству Иркутска на очистку озера Байкал от вредных отходов.

В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала

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