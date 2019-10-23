Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.

с чего всё началось

В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК. Профильный думский комитет рекомендовал Минэкономразвития не превышать уровня инфляции при индексации ЕНВД в следующем году.

В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса

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