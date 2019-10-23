Экономика
BFM.ruВ Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК. Профильный думский комитет рекомендовал Минэкономразвития не превышать уровня инфляции при индексации ЕНВД в следующем году.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.РБКвчера в 10:28
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В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 12:03
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«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
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Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву
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Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
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Газета.Ru 02:53
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Молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения и, увидев полицейского, достал оружие и выстрелил.
Свободная Пресса 02:00
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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
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Составлен рейтинг стран для путешествий в 2020 году
Эксперты перечислили страны, куда лучше всего отправиться в следующем году. Подготовил перечень портал Lonely Planet.
Свободная Пресса 01:21
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Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ вчера в 07:04
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:01
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Россия построит специальный корабль для космических туристов
БИЗНЕС Online 02:10
Общество
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР
В документе указано, что уровень расчётов производителей тепла с «Нфтогазом» должен вычисляться без учёта объёмов задолженности за потреблённый газ, использованный теплогенерирующими компаниями, которые находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
REGNUM 01:27
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
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Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране
На встрече обсуждали ситуацию со здравоохранением в глубинке.
Общественное телевидение России вчера в 08:18
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota появился в продаже
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Спорт
Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Происшествия
Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае
На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона
Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru вчера в 19:23
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Здоровье
Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий
Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.
Тайга.инфо вчера в 23:08
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
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Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42