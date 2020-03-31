Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
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Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

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Совфед одобрил закон о налоге на ОФЗ и корпоративные облигации

Российская газетавчера в 10:59

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РИА Новостивчера в 06:14

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РБКвчера в 05:41

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ТАССвчера в 04:03
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Здоровье

Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Национальная служба новостей 06:00
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Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество

В России за сутки делают около 36 тысяч анализов на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что 95 лабораторий в стране делают за сутки порядка 36 тысяч тестов на выявление коронавируса у граждан, передает ТАСС.
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Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada

Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
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В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Lenta.ru 06:17
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В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Происшествия

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Российская газета вчера в 08:53
Политика

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета 06:09
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Армия и оружие

Для борьбы с коронавирусом в России могут привлечь военных медиков

Военные врачи помогут своим гражданским коллегам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, предоставив госпитали для размещения зараженных, если эпидемиологическая обстановка в стране обострится, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Виктора Мураховского.
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Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Российская газета 05:43
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 04:13
Путешествия

В Россию вернулись почти все организованные туристы

Практически все организованные туристы, которые выехали за границу с помощью туроператоров, вернулись в Россию.
Парламентская газета 05:28
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
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Общество

Заболевших найдут по приложению

При установке приложение запрашивало разрешения на широкий доступ к функциям смартфона, включая запуск сервисов, доступ к данным в памяти устройства, неограниченный доступ к интернету, мониторингу сетевых подключений и носимым устройствам.
Коммерсантъ 06:10
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Политика

Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке

Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
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Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
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