Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

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