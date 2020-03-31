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Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.
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с чего всё началось

Принят закон о НДФЛ на проценты по вкладам

Законом предусматривается, в частности, наделение Правительства РФ правами в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, в том числе проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, а также приостановление течения сроков, предусмотренных НК РФ, в том числе сроков назначения (проведения) проверок на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля.
Государственная Дума РФ31 марта в 04:09

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Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБК31 марта в 05:41

«Чулок» не пострадает

Российская газетавчера в 10:28

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъ31 марта в 10:27

Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы

Московский Комсомолец31 марта в 10:14

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости31 марта в 06:14

Кому в России придётся заплатить новый налог: Экономист Бунич попытался разобраться в версиях Грефа и Пескова

Царьградвчера в 14:18

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС31 марта в 04:03
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
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Общество

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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
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Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня вчера в 08:23
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Общество

В Крыму запретили ездить на автомобилях

В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

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Музыка

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Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Интермонитор.ру вчера в 20:42
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Claymore Game Studios ищет сотрудников для создания новой Commandos

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Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Интерфакс 09:30
Экономика

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
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Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
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Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
РБК 06:25
Здоровье

Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России

К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Pro Город Ярославль 08:37
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации в Москве Умара Джабраилова

По информации телеканала «360», предприниматель сам себе нанёс раны в номере гостиницы на Измайловском шоссе и объяснил медикам своё поведение «шоковым состоянием».
Говорит Москва 09:27
Авто

ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь

Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Автоновости дня 06:37
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
Эхо Москвы 08:31
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
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Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
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По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
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Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

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Здоровье

Медики рассказали о способах снижения сахара в крови во время еды

Специалисты Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association) провели исследование и выяснили, какие продукты способны снизить уровень сахара в крови и предотвратить развитие сахарного диабета.
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Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Поклонники с радостью восприняли новость о том, что Лобода сменила имидж.
Uznayvse.ru 07:05
Общество

В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
Деловое.ТВ 06:44
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

Интерфакс вчера в 16:44
Как работают Яндекс.Новости?
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