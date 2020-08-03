Политика

REGNUMREGNUMВ Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Депутаты Госдумы предложили вернуть старый пенсионный возраст

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.
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Новости кризиса 4 августа. В Госдуме хотят вернуть прежний пенсионный возраст, доходы бизнеса поставили антирекорд века, дети живут за чертой бедности

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В Госдуме выступили против повышения пенсионного возраста

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News.ruвчера в 08:36

Депутаты Госдумы предложили вернуть старый пенсионный возраст

Московский Комсомолецвчера в 07:52

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

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Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

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ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

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Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч

Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
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Восстановления жилищного рынка придется ждать годами

Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
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Общество

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АиФ Тверь вчера в 03:43
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Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
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Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru вчера в 18:59
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Наука

Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед

Evo-rus.com вчера в 01:23
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года.
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
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Технологии

Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News

Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
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В финал конкурса «Красиво.ДВ» прошли 5 роликов от Хабаровского края

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AmurMedia.ru вчера в 03:30
Политика

Сербы мечтают вернуть Боснию, но не хотят терять работу в Германии

Клинтон решил предоставить союзнику – объединённой Германии – зону влияния.
Наша версия вчера в 01:00
Экономика

В Чувашии прибавку к пенсии получат 83 тыс. пенсионеров

Чебоксары, 3 августа 2020, 08:09 — REGNUM В Чувашии пересчитали пенсии более 83 тыс. пенсионерам, которые работали в 2019 году.
REGNUM вчера в 01:09
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Технологии

Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта

Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
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Общество

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Общество

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Украинскую топ-модель избили в Турции

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Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок

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«Ювентус» огласил заявку на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

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Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox

Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
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Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

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