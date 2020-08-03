Политика
REGNUMВ Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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с чего всё началось
Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.Московский Комсомолецвчера в 07:52
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Технологии
Роспечать собралась конкурировать с Facebook
Аналогичную систему компания Facebook пытается создать уже несколько лет.
URA.Ru 00:58
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Футбол
Кокорин и Промес пообщались в Instagram
RT на русском вчера в 14:33
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Военное обозрение вчера в 03:59
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Гаджеты
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском 02 августа в 13:28
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
Экономика
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
Коммерсантъ вчера в 14:35
Общество
С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Политика
Трамп заявил об отступлении коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru вчера в 18:59
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Evo-rus.com вчера в 01:23
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование военных и космических программ га ближайшие три года.
DP.RU 02 августа в 10:56
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия 01:09
Технологии
Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News
Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
ИА Красная Весна 00:54
Культура
В финал конкурса «Красиво.ДВ» прошли 5 роликов от Хабаровского края
От Хабаровского края в финал конкурса вышли авторы 5 роликов, в каждой из представленных номинаций, сообщает ИА AmurMedia.
AmurMedia.ru вчера в 03:30
Политика
Сербы мечтают вернуть Боснию, но не хотят терять работу в Германии
Клинтон решил предоставить союзнику – объединённой Германии – зону влияния.
Наша версия вчера в 01:00
Экономика
В Чувашии прибавку к пенсии получат 83 тыс. пенсионеров
Чебоксары, 3 августа 2020, 08:09 — REGNUM В Чувашии пересчитали пенсии более 83 тыс. пенсионерам, которые работали в 2019 году.
REGNUM вчера в 01:09
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы вчера в 19:27
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Общество
Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05
Футбол
«Ювентус» огласил заявку на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
«Ювентус» на своем сайте обнародовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
Sport24.ru вчера в 22:22
Технологии
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру вчера в 11:31
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Известия 00:54