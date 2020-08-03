Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.

с чего всё началось

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

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