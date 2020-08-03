Политика
REGNUMВ Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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с чего всё началось
Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.Московский Комсомолец07:52
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Общество
В красноярских магазинах нашли поддельные сосиски
Специалисты провели исследование составов сосисок, которые продают в продуктовых магазинах Красноярска.
Вестник 07:10
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Экономика
Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны
Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
ТАСС 04:47
Шоу-бизнес
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости 11:06
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:01
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пять лет со дня свадьбы
Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
Газета Metro 07:07
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru 11:41
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
Энергетика
Азербайджан отправил Белоруссии танкер с нефтью
Танкер с 85 тыс. тонн нефти 2 августа вышел из порта в Супсе, прибытие в Одессу ожидается 4−5 августа, уточнил он.
REGNUM 05:39
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Авто
Роналду купил себе новый Bugatti. Он стоит 592 миллиона рублей
Максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч. Цена Bugatti Centodieci начинается от 8 миллионов евро (592 миллиона рублей).
Журнал Авто.ру 10:25
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11
Стало известно, какие смартфоны от китайской компании Xiaomi получат обновление до Android 11.
Актуальные Новости 12:04
Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04