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REGNUM
REGNUM

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Депутаты Госдумы предложили вернуть старый пенсионный возраст

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.
Московский Комсомолецвчера в 07:52
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URA.Ru

В Госдуме хотят вернуть прежний пенсионный возраст

URA.Ruвчера в 11:20
Общественная служба новостей

В Госдуме выступили против повышения пенсионного возраста

Общественная служба новостейвчера в 10:00
REGNUM

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

REGNUMвчера в 07:31
ГЛАС.RU

«Справедливая Россия» предложила отказаться от повышения пенсионного возраста

ГЛАС.RUвчера в 09:42
News.ru

Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

News.ruвчера в 08:36
Московский Комсомолец

Депутаты Госдумы предложили вернуть старый пенсионный возраст

Московский Комсомолецвчера в 07:52
Piter.tv

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Piter.tvвчера в 09:57

Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны

Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны
ТАССвчера в 04:47
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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39
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Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков

Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 14:51

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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Трамп назвал абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву

Вашингтон, 1 августа 2020, 09:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который совершил террористический акт во время Бостонского марафона 2013 года.
REGNUM1 августа в 02:19
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RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League

Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ruвчера в 12:06

«Эковахта»: на Поронае орудуют браконьеры, а Тымь в безопасности

Ранее "Эковахта" пыталась в сотрудничестве с правоохранителями активизировать охрану Тыми от браконьеров, но все уголовные дела в отношении задержанных крупных браконьерских бригад разваливались в полиции Ногликского и Тымовского районов, а браконьеры продолжали истреблять остатки горбуши, все еще заходящей в реку.
Сахалин.Инфо19:23

ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия

Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ20:28
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