В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
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В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Госдумы предложили вернуть старый пенсионный возраст
Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.
Московский Комсомолецвчера в 07:52
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