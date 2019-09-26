с чего всё началось

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.

В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

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