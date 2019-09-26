Общество
Вести.RuВ Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
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с чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается уточнить условия назначения наказания в виде лишения свободы тем, кто осужден за повторное нарушение порядка организации или проведения митингов.Российская газета08:24
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Законопроект о смягчении наказания за участие в протестах столкнулся с правоприменителями
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